Создание интернет - магазина

$600
Интернет-магазиныЗакрыт29 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наличие в портфолио не менее трех интернет- магазинов обязательно!

Сайт на PHP.MySQl и т.д.

– каталог

– поиск по сайту

– сортировка товара

– корзина (простая)

– рассылки

– главная,

– новости

– контакты

– услуги

– прайс-лист

Только с опытом работы, ссылки на свои работы. Срок реалезации проекта.

В конце работы, аудит сайта (со стороны)

Расматриваются Ваши предложения. Только БС. Цена за проект 600$

16 лет назад
ln15
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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