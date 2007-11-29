Настроить простой интернет-магазин

Необходимо реализовать автоматическую загрузку данных на сайт в формат CommerceML (1C-Битрикс). Данные находятся на фтп в виде текстовых файлов + изображения, структурированы по каталогу (интернет-магазин). На фтп ежедневно выкладываются обновления данных - какие-то единицы добавились, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть нарезанный дизайн с четким разграничением пэйджлетов.
Из нестандартных функций:
1) Выбор упаковки и открытки при заказе товара (+ редактирование наименований и стоимости упаковки и открыток в администраторской части).
2) Отправка "ссылки на товар другу" через форму на странице с описанием товара.
3) Должно быть обязательно 2 языковые версии (соответственно, для каждой страницы и каждого товара должно быть описание на 2 языках).
+ еще одна, о ней более детально при личном общении.
В идеале – доработать какой-то готовый скрипт или Ваш собственный, который уже испытан в работе. Дизайн, соответственно, нужно будет сверстать под данный скрипт.
Проект горящий. На выполнение всего – дней 5. Уложиться, думаю, вполне реально.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, только люди, имеющие опыт работы с интернет-магазинами и разбирающиеся в данной теме. Мне нужен максимально простой, но КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт. Предложения "отдам скрипт по лимонаду, но я не знаю, откуда он у меня и что с ним делать" – не нужно отправлять. Мне нужно комплексное решение. С моей стороны – четкая оплата и постоянное присутствие, чтобы ответить на любые Ваши вопросы.
Обращаться в icq – 6111(-)62(-)17
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