Настроить простой интернет-магазин

Есть нарезанный дизайн с четким разграничением пэйджлетов.

Из нестандартных функций:

1) Выбор упаковки и открытки при заказе товара (+ редактирование наименований и стоимости упаковки и открыток в администраторской части).

2) Отправка "ссылки на товар другу" через форму на странице с описанием товара.

3) Должно быть обязательно 2 языковые версии (соответственно, для каждой страницы и каждого товара должно быть описание на 2 языках).

+ еще одна, о ней более детально при личном общении.

В идеале – доработать какой-то готовый скрипт или Ваш собственный, который уже испытан в работе. Дизайн, соответственно, нужно будет сверстать под данный скрипт.

Проект горящий. На выполнение всего – дней 5. Уложиться, думаю, вполне реально.

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, только люди, имеющие опыт работы с интернет-магазинами и разбирающиеся в данной теме. Мне нужен максимально простой, но КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт. Предложения "отдам скрипт по лимонаду, но я не знаю, откуда он у меня и что с ним делать" – не нужно отправлять. Мне нужно комплексное решение. С моей стороны – четкая оплата и постоянное присутствие, чтобы ответить на любые Ваши вопросы.

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