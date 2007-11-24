Интернет магазин по продаже mp3

Максимально простой, доходчивый, интуитивно-понятный интерфейс без "дизайна ради дизайна". Ничего лишнего, обеспечение удобного и быстрого использования. Три-четыре товарных категории, каждая сортируется по сходным характеристикам товара. На каждый товар производитель, краткое описание, физ. параметры, картинка, цена. ...
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Нужен интернет магазин по продажи mp3 файлов. регистрация-выбор-оплата-получение ссылки.
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