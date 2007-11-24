Шинный Интернет-магазин

$1500
Интернет-магазиныЗакрыт43 заявки379 просмотров
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Максимально простой, доходчивый, интуитивно-понятный интерфейс без "дизайна ради дизайна". Ничего лишнего, обеспечение удобного и быстрого использования. Три-четыре товарных категории, каждая сортируется по сходным характеристикам товара. На каждый товар производитель, краткое описание, физ. параметры, картинка, цена. Составление заказа онлайн, отмечая галочками необходимую позицию, после чего идёт отправка данных менеджеру.

Экспорт товаров и цен на них в базу магазина из эксэля/оракла/1С.

Просьба указывать ссылку на портфолио, цену и ваше местораположение.

16 лет назад
md_tdc
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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