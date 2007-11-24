Шинный Интернет-магазин

Максимально простой, доходчивый, интуитивно-понятный интерфейс без "дизайна ради дизайна". Ничего лишнего, обеспечение удобного и быстрого использования. Три-четыре товарных категории, каждая сортируется по сходным характеристикам товара. На каждый товар производитель, краткое описание, физ. параметры, картинка, цена. Составление заказа онлайн, отмечая галочками необходимую позицию, после чего идёт отправка данных менеджеру.

Экспорт товаров и цен на них в базу магазина из эксэля/оракла/1С.

Просьба указывать ссылку на портфолио, цену и ваше местораположение.