Загрузка данных в CommerceML

Необходимо реализовать автоматическую загрузку данных на сайт в формат CommerceML (1C-Битрикс). Данные находятся на фтп в виде текстовых файлов + изображения, структурированы по каталогу (интернет-магазин). На фтп ежедневно выкладываются обновления данных - какие-то единицы добавились, кончились, и т.д. Эту информацию надо автоматически обновлять в базу данных сайта - Bitrix, CommerceML.

Проект очень срочный и довольно непростой - собственными силами нам пока сделать не удается. Начать надо буквально сегодня. Способ общения - стучать в ICQ 97916474 (после 11 msk), почта [email protected].