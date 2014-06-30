HELEN2015

Книжник Елена HELEN2015

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка учебника

    $250

    Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шар в 3D

    $9

    Здравствуйте, дан пример полости шара с буквами, требуется изменить буквы по описанному ТЗ. Срок 1 день, бюджет 300 руб. Пжл, пришите в ЛС. Спасибо.

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работы по ОпенКарт

    $50

    Ищу мастера по ОпенКарт. Требуется решение проблемы: при клике по категориям магазина ocStore 1.5.4.1- ошибка MySQL server has gone away Error No: 2006, внутренняя оптимизация сайта, с отчетом (как было и что исправили), в ...

    OpenCartMySQLocStore
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад