$250
Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.
Верстка полиграфии15 заявок
Закрыт
9 лет назад
Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.
Здравствуйте, дан пример полости шара с буквами, требуется изменить буквы по описанному ТЗ. Срок 1 день, бюджет 300 руб. Пжл, пришите в ЛС. Спасибо.
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