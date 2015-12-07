HR_Syberry_Nadya

о компании Syberry

Syberry - сервисная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения под заказ,а также обслуживании текущих программных решений.

В настоящий момент в системе компании действует центр разработки программного обеспечения в Беларуси (г. Минск), где сосредоточены наши наиболее сильные инженерные кадры и основные службы компании, фронт-офисы в США (г. Остин, штат Техас) и Швейцарии (г. Берн).

Компания обладает подтвержденным опытом в создании веб-систем различной сложности, решений по автоматизации деятельности предприятий, интерактивных медиа-приложений, проектов e-commerce, мобильных приложений, а также комплексных программных систем.

География заказчиков Syberry весьма обширна, однако приоритетным рынком для компании является рынок США, где сосредоточены основные клиенты компании.

Несколько фактов о Syberry:

Кондиционируемый офис (пару минут ходьбы от метро), кухня, чай/кофе, комната отдыха.

В Syberry мы ориентируемся на профессионализм и всячески поддерживаем развитие сотрудников. Также особое внимание мы уделяем процессам, организации работы и эффективности.

Для всех сотрудников проводятся периодические (не реже раза в 6 месяцев) оценки результатов работы (performance interview) и профессионального роста, по результатам которых проводится корректировка квалификации и заработной платы, а также совместно с сотрудником определяются цели к следующему performance interview.

Бесплатные курсы английского языка для сотрудников в офисе компании.

Официальное оформление, белая зарплата (Сайберри - резидент ПВТ), не подверженная инфляции.

Гибкий рабочий график, адекватное руководство и менеджмент, все ровно и открыто.

У нас отличная команда компетентных, умных, веселых и приятных в общении ребят.

У нас не курят.

Наши координаты:

ООО «Сайберри СиАйЭс»

Ул. Суражская 10, 3-й этаж, 220004, г.Минск, Беларусь

Контакты:

Эл. почта: [email protected]

Телефон службы HR: +375 (17) 336-99-15

Сайт: syberry.com

Facebook: https://www.facebook.com/SyberryLife