Хотели бы выразить огромную благодарность! Делали игру в подарок и подарок получился отличный, именинник был доволен))) Хотела бы отметить ответственность, лояльность и профессионализм разработчика!) На разработку были отведены весьма короткие сроки (всего 1,5 месяца), однако ж игра получилась в 3 уровня и даже лучше чем было задумано изначально. В процессе разработки нам не только помогли сделать игру, но и доработать сюжет и подобрать оборудование. В общем, все классно! Спасибо еще раз огромное! Если снова будет идея разработки игры в подарок - то только к вам) Удачи вам и успехов в этом направлении)))))