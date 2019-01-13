Добрый день. Требуется создать игру (простую) для VR-очков (oculus go, уже приобретены). Игра плана бродилка/драка/квест Срок реализации до 01.09.20 Идея для игры есть, бюджет 75 000р. (игра в подарок)
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$1000
выплачено фрилансерам
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- Разработка игр1 исполнительЗавершен3 года назад
Типографии "Группа М" требуется web-дизайнер.Задачи: создание адаптивной версии сайта Нужен профессионал с опытом работы.Работа проектная, оплата обсуждается лично с каждым кандидатом.При отборе кандидата дается тестовое задание!Дизайн мобильных приложений23 заявкиЗакрыт4 года назад
Наша организация "Группа М Типография" разыскивает специалиста в области разработок. Задачи: аудит качества кодаФорматработы: проверка решений/рекомендации/составление инструкции/обучение – сначала разово, далее возможно привлечение к оценке качества новых проектов, либо к контролю доработок текущих проектов Нужен профессионал с опытом работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
3 года назад
Прекрасный заказчик, отличный человек. Шли друг другу на встречи ради одного - успешного выполнения задач. У нас это вышло! Спасибо за прекрасный опыт.
Ответный отзыв
Хотели бы выразить огромную благодарность! Делали игру в подарок и подарок получился отличный, именинник был доволен))) Хотела бы отметить ответственность, лояльность и профессионализм разработчика!) На разработку были отведены весьма короткие сроки (всего 1,5 месяца), однако ж игра получилась в 3 уровня и даже лучше чем было задумано изначально. В процессе разработки нам не только помогли сделать игру, но и доработать сюжет и подобрать оборудование. В общем, все классно! Спасибо еще раз огромное! Если снова будет идея разработки игры в подарок - то только к вам) Удачи вам и успехов в этом направлении)))))