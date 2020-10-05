Создание игры для VR-очков

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Завершен8 заявок641 просмотр

Добрый день.

Требуется создать игру (простую) для VR-очков (oculus go, уже приобретены).

Игра плана бродилка/драка/квест

Срок реализации до 01.09.20

Идея для игры есть, бюджет 75 000р. (игра в подарок)

5 лет назад
HR_gmprin
Ирина 
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GeekBrain
Евгений 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1000
32 дня
Escrow
Хотели бы выразить огромную благодарность! Делали игру в подарок и подарок получился отличный, именинник был доволен))) Хотела бы отметить ответственность, лояльность и профессионализм разработчика!) На разработку были отведены весьма короткие сроки (всего 1,5 месяца), однако ж игра получилась в 3 уровня и даже лучше чем было задумано изначально. В процессе разработки нам не только помогли сделать игру, но и доработать сюжет и подобрать оборудование. В общем, все классно! Спасибо еще раз огромное! Если снова будет идея разработки игры в подарок - то только к вам) Удачи вам и успехов в этом направлении)))))
Прекрасный заказчик, отличный человек. Шли друг другу на встречи ради одного - успешного выполнения задач. У нас это вышло! Спасибо за прекрасный опыт.

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