Хабаров Максим. Специалист по 3D-визуализации, 3D-анимации, 3D-моделированию

Специалист по моделированию, визуализации и анимации промышленных изделий и объектов. Портфолио http://visualpark.ru/index.php/portfolio

Создаю запоминающийся образ промышленных изделий и объектов. Делаю эффектные изображения и видеоролики для презентаций клиентам, участия в выставках, распространения в интернете через сайт, видеосервисы и соцсети.

Имеется мощная рендер-ферма. Использую только лучшее ПО и современные технические средства. Опыт в данной сфере 9 лет.

Хабаров Максим

VisualPark.ru

+7(911) 136 80 36

[email protected]

http://www.facebook.com/groups/visualpark/

vk.com/visualpark

instagram.com/visualpark.online/

Профессиональные навыки:

3D-анимация, 3D-визуализация, 3D-графика, 3D-моделирование, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, V-Ray, анимация, визуализация, визуальные эффекты, графика, графический дизайн, дизайн, компьютерная графика, компьютерная техника, моделирование, постобработка