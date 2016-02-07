SEO Копирайтинг Корректура текста Оптимизация сайта Наполнение Интернет-магазинов Перевод текстов Расшифровка аудиозаписей Обработка фото

Я являюсь директором web-студии «Hermes Trismegistus». В нашей команде работает 10 специалистов. Все работы специалистов ведутся под моим личным контролем, что позволяет мне гарантировать высокое качество исполнения каждого проекта.

Основная наша задача: Создать сайт, приносящий реальную прибыль.

Наша студия копирайтинга давно плодотворно сотрудничает с клиентами из самых разных сфер бизнеса.

СЕО-студиям

Являетесь сотрудником СЕО-студии и специализируетесь на продвижении и раскрутке сайтов? Тогда без команды опытных

и надёжных копирайтеров вам просто не обойтись! Необходимы объёмы грамотных СЕО-оптимизированных текстов в короткие сроки - обращайтесь. Всегда рады вам помочь.

Графическим и веб-дизайнерам

Специализируетесь на разработке или дизайне сайтов? Мы поможем наполнить ваши сайты продающими текстами любой

тематической направленности. Предложите своим клиентам сайт «под ключ», наполненный качественным текстом.

Интернет-магазинам

Вы открыли интернет-магазин, но клиенты редко заходят на сайт и не спешат совершать покупки? Мы исправим эту ситуацию, написав яркие продающие описания товаров с вхождением необходимых «ключей». Такие тексты непременно привлекут внимание Ваших потенциальных заказчиков, и уже не отпустят их без покупки.

Частным лицам

Хотите создать сайт-визитку или личный блог, чтобы превратить его в хорошую посещаемую рекламную площадку. Обращайтесь в нашу студию копирайтинга, и мы поможем в написании интересных и грамотных текстов, которые привлекут к вашему сайту большой поток посетителей и подписчиков.

Контент сайта — эффективный помощник в развитии бизнеса:

Контент имеет определяющее значение для сайта, которое трудно переоценить. С помощью контента можно привлечь целевую аудиторию, проинформировать её о своей деятельности, продать товары и услуги. Чтобы добиться высоких результатов, очень важно размещать на своем ресурсе только уникальный контент — он является важнейшим инструментом эффективного продвижения любого сайта. Создание контента для сайтов является нашей основной деятельностью, в которую мы вкладываем весь наш талант и профессиональный опыт.

Особой популярностью у наших клиентов пользуется SEO-копирайтинг, который помогает сайту завоевывать высокие позиции в поисковых системах и побуждать посетителей к активным действиям. Мы применяем все накопленные за годы знания, чтобы созданные нами тексты для сайта выполняли свою задачу и соответствовали всем требованиям клиента. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что здесь создадут грамотный, уникальный и информативный контент для сайта. В то же время написание контента для сайта – это лишь малая часть того, что может предложить студия «Hermes Trismegistus». Мы помогаем всем сайтам независимо от направления их деятельности уверенно продвигаться на лидирующие позиции в выдаче поисковых систем.

Контент-студия «Hermes Trismegistus» приглашает к сотрудничеству и рада предложить своим клиентам:

оптимальный комплекс услуг;

сжатые сроки выполнения;

индивидуальный подход;

профессионализм сотрудников;

удобные способы оплаты.

Любые услуги нашей контент-студии могут предоставляться как порознь, так и комплексно. Таким образом, мы стремимся создать оптимальные условия для совместной работы, чтобы выполнить заказ в максимальном соответствии с требованиями клиента. Для заказа контента или другой услуги свяжитесь с нами по одному из контактов. Наши сотрудники выйдут на связь с вами для согласования всех деталей сотрудничества. Серьезный подход к работе, качество, высочайший процент уникальности, грамотность, информативность, оперативность- Гарантируем. Ваш заказ будет выполнен согласно вашим требованиям! Обращайтесь, буду рад сотрудничать с Вами! Для постоянных клиентов действует регулярная бонусная система!

С уважением, команда «Hermes Trismegistus»!

Оплата - Webmoney (персональный на мое имя), ПриватБанк, системы денежных переводов (на мое имя), оплата на расчетный счет либо наличные. 100% предоплата, возможно - частями.