Hotpain - Бери боль и пей!

Hotpain - компания, работающая с 2010 года. Коллектив, созданный на основе музыкальной группы, собрал людей с неограниченным творческим потенциалом. У нас работают профессиональные дизайнеры, художники, журналисты, редакторы, композиторы, поэты.