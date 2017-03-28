Hotpain - Бери боль и пей!
Hotpain - компания, работающая с 2010 года. Коллектив, созданный на основе музыкальной группы, собрал людей с неограниченным творческим потенциалом. У нас работают профессиональные дизайнеры, художники, журналисты, редакторы, композиторы, поэты.
Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $1от 5 дней
#82
Музыка и Звуки
нет отзывов
$50/час
от $50от 10 дней
#333
Стихи, Песни и Проза
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$10/час
от $10от 5 дней
#405
Обработка фотографий
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$5/час
от $5от 5 дней
#1612
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 дней
#4959