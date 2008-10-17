Необходимо проанализировать существующий сайт интернет-магазина (самописная CMS), исправить/дополнить ошибки SEO модуля
Поисковые системы (SEO)12 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимо проанализировать существующий сайт интернет-магазина (самописная CMS), исправить/дополнить ошибки SEO модуля
Нужен интернет-магазин, по продаже бытовой техники, комплектующих, компьютеров, мобильных телефонов и прочей электроники, под ключ.
Необходим Re-дизайн сайта существующего интернет-магазина. Бюджет не ограничен, главное - проффесиональное исполнение.
Необходимо доработать систему управления интернет-магазина: добавить модули, усовершенствовать интерфейс, исправить внутренние ошибки...