Нужны лиды по юрид. тематике по Московскому региону. Готов обсудить все Ваши предложения.
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Пригласить 10 человек через интернет для получения Бесплатной услуги по телефону.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по e-mail рассылке. Нужно провести рассылку по проекту. Ваши базы и рассыльщик.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Пригласить 10 человек через интернет из Москвы и МО для получения Бесплатной услуги по телефону.Подбор персонала (HR)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Пригласить 10 человек через интернет для получения Бесплатной услуги по телефону.Закрыт8 лет назад
Продвижение бесплатной услуги (все подробности при обсуждении), не продажи. Услуга востребованная, тематика юридическая.Исполнитель необязательно юрист. Опыт работы по холодным контактам в соц. сетях, на форумах и т.д.Закрыт9 лет назад
Продвижение бесплатной услуги (все подробности при обсуждении), не продажи. Услуга востребованная, тематика юридическая.Исполнитель необязательно юрист. Опыт работы по холодным контактам в соц. сетях,на форумах и т.д.Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Продвижение бесплатной услуги (все подробности при обсуждении),не продажи. Услуга востребованная,тематика юридическая.Исполнитель необязательно юрист. Опыт работы по холодным контактам в соц. сетях.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Продвижение востребованной, бесплатной услуги.Не продажи.Юридическое направление. Нужен специалист имеющий опыт работы в соц. сетях, на форумах, других площадках. График работы свободный. Проект долгосрочный.Закрыт9 лет назад
Требуется помощник для работы по холодным контактам.Все разъяснения вышлю.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт9 лет назад