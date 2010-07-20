Интернет магазин бытовой техники. Есть дизайн главной страницы в psd. нужно нарисовать дизайн внутренних страниц. по ТЗ. Тз напишу пока буду искать исполнителя. В примерах показываем интернет магазины желательно по сходной тематике. Если вы зарегистрированы меньше года назад или ...