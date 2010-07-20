Интернет магазин бытовой техники. Есть дизайн главной страницы в psd. нужно нарисовать дизайн внутренних страниц. по ТЗ. Тз напишу пока буду искать исполнителя. В примерах показываем интернет магазины желательно по сходной тематике. Если вы зарегистрированы меньше года назад или ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Drupal+Ubercart доработка корзины и формы заказа Сайт на Друпал+ Уберкарт Нужно в корзине переместить одну колонку и добавить 2 колонки (функционал колонок не сложный) Форму оплаты оформить как на макете, или хотябы очень похоже как на макете. Модулями тут ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Установил на сайт скрипт jquery.oneshowhide.js функционал можно посмотреть тут http://30260.lsdjflsd.web11.hosting-test.net/ блок каталог товаров ТЕЛЕВИЗОРЫ при нажатии на "Показать все" должны показываться скрытые li и при нажатии "Скрыть" прятаться обратно. но теперь получается ошибка, если используется несколько таких блоков на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $90
Нужен дизайн для интернет магазина, бюджет 1500рублей главная + 300 за каждую внутреннюю сроки 3-4 дня НО завтра утром уже нужен предварительный макет- набросок По структуре дизайна все объясню что нужно будет. Тз по запросу в личку Предложения от исполнителей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
В данный момент нужна верстка с html в тему Drupal. (таким образом я узнаю ваш уровень работы). Сделать все нужно сегодня на протяжении дня, такчто не свободные в данный момент не тратьте свое и мое ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад