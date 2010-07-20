I_Karamba

Перепелиця Андрей I_Karamba

 
40 летУкраина/Тульчин
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Нарисовать дизайн для внутренних страниц. Срочно

    Интернет магазин бытовой техники. Есть дизайн главной страницы в psd. нужно нарисовать дизайн внутренних страниц. по ТЗ. Тз напишу пока буду искать исполнителя. В примерах показываем интернет магазины желательно по сходной тематике. Если вы зарегистрированы меньше года назад или ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка корзины Drupal+Ubercart (php кодинг)

    $50

    Drupal+Ubercart доработка корзины и формы заказа Сайт на Друпал+ Уберкарт Нужно в корзине переместить одну колонку и добавить 2 колонки (функционал колонок не сложный) Форму оплаты оформить как на макете, или хотябы очень похоже как на макете. Модулями тут ...

    PHPDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • OneShowHide.js jQuery, поправить скрипт

    $10

    Установил на сайт скрипт jquery.oneshowhide.js функционал можно посмотреть тут http://30260.lsdjflsd.web11.hosting-test.net/ блок каталог товаров ТЕЛЕВИЗОРЫ при нажатии на "Показать все" должны показываться скрытые li и при нажатии "Скрыть" прятаться обратно. но теперь получается ошибка, если используется несколько таких блоков на ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн PSD для интернет магазина

    $90

    Нужен дизайн для интернет магазина, бюджет 1500рублей главная + 300 за каждую внутреннюю сроки 3-4 дня НО завтра утром уже нужен предварительный макет- набросок По структуре дизайна все объясню что нужно будет. Тз по запросу в личку Предложения от исполнителей ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна постоянно верстка на Друпал

    $100

    В данный момент нужна верстка с html в тему Drupal. (таким образом я узнаю ваш уровень работы). Сделать все нужно сегодня на протяжении дня, такчто не свободные в данный момент не тратьте свое и мое ...

    HTMLDrupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать дизайн для внутренних страниц. Срочно
Андрей четко ставит задачи, знает точно чего хочет, моментально оплачивает проделанную работу. Работать легко и все понятно. Спасибо за работу Андрей.
Дизайн нарисовал в срок и с учетом всех моих пожеланий. стиль работы мне очень нравится. вобщем как заказчик я доволен. Таких людей во фрилансе сейчас мало. Спасибо.
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