Здравствуйте! Нужно наполнить - наполнять магазин часов товарами. вот пример карточки http://watchmix.ru/index.php?r=units/item&type=unit&u_name=TAG%20Heuer%20Grand%20Carrera%20Calibre%2017%20RS&u_id=3120
Профессиональные интернет магазины под ключ от сервера до продвижения..
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Хорошее знание HTML 5 CSS3 JS и layout фреймворков. Особое внимание в проекте уделяется адаптивности. Оплата 5$ в час.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сделать адаптивную шапку с адаптивным баннером.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Лайтбокс будет стоять здесь http://phone-home.ru/ Подробное ТЗ на рисунке.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В базу попадает битая кодировка в виде непонятной "кракозябры" которую требуется распозовать и отфилтровывать. На этом форуме ведется обсуждение аналогичной проблеммы http://www.php.su/forum/topic.php?forum=71&topic=10774Базы данных1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть страница - заготовка, состоящая только из шапки и подвала. У этой шапки и подвала есть свой CSS и JS. А нам бы хотелось подключить к этой странице bootstrap для того что бы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
1) Взять этот слайдер http://codecanyon.net/item/jssor-slider-jquery-plugin-touch-responsive/full_screen_preview/5245438?ref=lvraa&ref=lvraa&clickthrough_id=153324847&redirect_back=true 2) Поставить на него 4 фотки. 3) Настроить вывод текстов - лозунгов в JS на слайдере. Фотки в наличии.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен очень вкусный Вау банер для китайского Айфона 5 картинки в наличии. Банер для гланой страницы, можно сделать слайдером, можно GIF динамический, можно флеш банер - неважно. Главное что бы красивые ВАУ картинки ...Баннеры6 заявокЗакрыт10 лет назад
Парсить все мобильные телефоны с яндекс маркета в базу интернет магазина.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать прилипание бокового банера к экрану. при скролировании страницы. Здесь - phone-home.ru Боковой 160х600HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад