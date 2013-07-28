Igix

Леонтьев Igix

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SEO, Проект менеджмент, UI дизайн

Профессиональные интернет магазины под ключ от сервера до продвижения..

Отзывы фрилансеров
Sealion
Сергей 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Почистить CSS и подключить bootstrap к шаблону.
Все отлично, сотрудничеством с Игорем доволен.
Хороший исполнитель все сделал четко и в обещанные сроки. Рекомендую!
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