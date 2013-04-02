Igoraa

Игорь Igoraa

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Кандидат технических наук, доцент, опыт работы более 15 лет.

Могу выполнять проекты по следующим направлениям;

-аналоговая и цифровая электроника;

-разработка схем;

-проектирование печатных плат;

-программирование микроконтроллеров;

-выполнение рефератов, курсовых и дипломов по техническим предметам;

-написание статей.

Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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