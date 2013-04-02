Кандидат технических наук, доцент, опыт работы более 15 лет.
Могу выполнять проекты по следующим направлениям;
-аналоговая и цифровая электроника;
-разработка схем;
-проектирование печатных плат;
-программирование микроконтроллеров;
-выполнение рефератов, курсовых и дипломов по техническим предметам;
-написание статей.
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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