Web-программист Web-дизайнер
Ключевые навыки:
- Верстка веб-страниц на основе макета
- Разработка дизайн-макета сайта
- Проектирование интерфейсов
- Разработка адаптивного макета
- Кросс-браузерная верстка
- Владение инструментами дизайна и проектирования
- Оптимизация работы с изображениями
- Адаптивная вёрстка
- Отзывчивая вёрстка
- Выбор breakpoints
- Посадка на Wordpress
- CSS3/HTM5
- Javascript
- Bootstrap
- Gulp
- PHP
Портфолио
- Foundation113 просмотров
- Разработка макета под шаблон123 просмотра
- Сайт визитка под ключ маркетингового агенства115 просмотров