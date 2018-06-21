Igorkiri

Игорь Igorkiri

 
27 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Web-программист Web-дизайнер

 Ключевые навыки:

  • Верстка веб-страниц на основе макета
  • Разработка дизайн-макета сайта
  • Проектирование интерфейсов
  • Разработка адаптивного макета
  • Кросс-браузерная верстка
  • Владение инструментами дизайна и проектирования
  • Оптимизация работы с изображениями
  • Адаптивная вёрстка
  • Отзывчивая вёрстка
  • Выбор breakpoints
  • Посадка на Wordpress
  • CSS3/HTM5
  • Javascript
  • Bootstrap
  • Gulp
  • PHP
PHPJavascriptWordPressBootstrapGulp
Портфолио