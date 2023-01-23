Илья Смирнов Ilya_GitsbergIlya_Gitsberg
Здравствуйте!
Меня зовут Илья.
Чем я занимаюсь:
Дизайн логотипов
Разработка айдентики/фирменного стиля
Дизайн полиграфической продукции: визитки, листовки, брошюры, каталоги и все остальное, что можно напечатать на бумаге.
Мой опыт:
Я нарабатывал свой опыт разными способами. Работал в типографии, где и научился допечатной подготовке, работал в нескольких компаниях дизайнером, где освоил работу с фирменным стилем и логотипами. Но меня всегда привлекала возможность работать с клиентом напрямую, поскольку для меня важна хорошая коммуникация с заказчиком без посредничества менеджеров. Поэтому я здесь)
У меня высокая насмотреность, я внимательно слежу за современными трендами в графическом дизайне и использую их в своих работах.
Создавая дизайн, я учитываю в первую очередь потребности заказчика. Кроме того, я учитываю не только внешний вид, но и на функциональность дизайна.
Владею:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Corel Draw
Figma
Большое спасибо за внимание!
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