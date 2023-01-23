Графический дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Илья.

Чем я занимаюсь:

Дизайн логотипов

Разработка айдентики/фирменного стиля

Дизайн полиграфической продукции: визитки, листовки, брошюры, каталоги и все остальное, что можно напечатать на бумаге.

Мой опыт:

Я нарабатывал свой опыт разными способами. Работал в типографии, где и научился допечатной подготовке, работал в нескольких компаниях дизайнером, где освоил работу с фирменным стилем и логотипами. Но меня всегда привлекала возможность работать с клиентом напрямую, поскольку для меня важна хорошая коммуникация с заказчиком без посредничества менеджеров. Поэтому я здесь)

У меня высокая насмотреность, я внимательно слежу за современными трендами в графическом дизайне и использую их в своих работах.

Создавая дизайн, я учитываю в первую очередь потребности заказчика. Кроме того, я учитываю не только внешний вид, но и на функциональность дизайна.

Владею:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe inDesign

Corel Draw

Figma

Большое спасибо за внимание!