Необходимо сделать из фото карточки для объявления, в которых будут отображены все характеристики товара для дальнейшей публикации на сайтах торговых площадок.
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
2 месяца назад
Необходимо сделать из фото карточки для объявления, в которых будут отображены все характеристики товара для дальнейшей публикации на сайтах торговых площадок.
Подготовить фотографии для размещения на торговых площадках
Нужно поменять цвет предмета на нескольких фото( всего 12 фото)
Нужно заменить задний фон на фото, чтобы оно смотрелось натуральным. Фотография продающая.
Нужно качественно заменить бэкграунд (задний фон) на фото. Исходник скину после связи.