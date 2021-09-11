Implosion

Валерий Блядой Implosion

 
28 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$35
10 баллов
2 месяца назад
Подготовить карточки товара
Всё на отлично! Рекомендую!
Всё отлично как всегда!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Цветокоррекция фотографий
Рекомендую Валерия как ответственного заказчика! Всё на 5+!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Поменять цвет предмета на фото на конкретный.
Спасибо за очередное приятное сотрудничество! Чёткая постановка задания, отличная коммуникация. Было комфортно работать. Мои наилучшие рекомендации!
Лучший исполнитель, которого только можно найти! Максимально рекомендую!
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
2 года назад
Качественная замена фона на фото
Всё отлично! Постоянно на связи. Быстрая оплата. Однозначно рекомендую!
Лучший!
Ответный отзыв