InnaSukhorukova

Образование
ХАИ122 Компьютерные науки, Харьков
Высшее, с 09.2018 по 07.2021 (2 года 10 месяцев)
ЗЭТКРозробка програмного забезпечення, Запорожье
Среднее специальное, с 09.2014 по 07.2018 (3 года 10 месяцев)
Профессиональные и другие навыкиНавыки работы с компьютером
Продвинутый пользователь.
Знание ОС Windows XP, Windows 7.
Уверенный пользователь MS Office (Exсel, Word, Outlook, Access).
Работа с Интернетом и электронной почтой.
Текстовые и графические редакторы (Word, WordPad, PowerPoint, Access, Paint, Excel, Photoshop).
СУБД: MS Access, MS SQL Server.
Управление проектами: MS Project.
Среды разработки (языки С#/С++, Delphi): MS Visual Studio, Borland Delphi, 1С:Предприятие.
Знание языков
- Английский — средний
- Русский — свободно
- Украинский — свободно
- Немецкий — начинающий