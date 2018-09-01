InnaSukhorukova

Образование

ХАИ

122 Компьютерные науки, Харьков

Высшее, с 09.2018 по 07.2021 (2 года 10 месяцев)

ЗЭТК

Розробка програмного забезпечення, Запорожье

Среднее специальное, с 09.2014 по 07.2018 (3 года 10 месяцев)

Профессиональные и другие навыкиНавыки работы с компьютером

Продвинутый пользователь.

Знание ОС Windows XP, Windows 7.

Уверенный пользователь MS Office (Exсel, Word, Outlook, Access).

Работа с Интернетом и электронной почтой.

Текстовые и графические редакторы (Word, WordPad, PowerPoint, Access, Paint, Excel, Photoshop).

СУБД: MS Access, MS SQL Server.

Управление проектами: MS Project.

Среды разработки (языки С#/С++, Delphi): MS Visual Studio, Borland Delphi, 1С:Предприятие.

Знание языков