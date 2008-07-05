Необходимо разработать концепцию дизайна и сам дизайн сайта антивирусной компании ВирусБлокАда. Логотип уже существует, меняться не будет, разве что если будет интересный вариант предложен в процессе работы над дизайном сайта. В любом случае допустимо легкое ...