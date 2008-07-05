От вас требуется Хорошее знание: PHP5 (OOP), Mysql, JAVASCRIPT, AJAX, XML Хорошее знание: HTML, CSS Умение разбираться в чужом коде и продолжать чужие разработки. Опыт работы с php от 3-х лет Преимуществом будет следующие: -) знание текущих приёмов взломов сайтов с ...
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо перевести бизнес-план с русского на английский. Тематика - IT (антивирусная тематика). Требования к переводчика: знание технического и экономического английского.Переводы28 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать концепцию дизайна и сам дизайн сайта антивирусной компании ВирусБлокАда. Логотип уже существует, меняться не будет, разве что если будет интересный вариант предложен в процессе работы над дизайном сайта. В любом случае допустимо легкое ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $350
Необходимо сделать дизайн сайта, посвященного продаже mp3-контента. Основные составные части сайта: 1) Главная страница с новостями, рейтингами радиостанций и скачиваний на сайте, а также с примером(ами) поиска композиций, как во многих поисковиках. 2) Поиск музыки. Основная составляющая ...Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад