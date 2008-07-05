Insider

Гость Insider

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ведущий PHP-программист для работы в офисе(Москва)

    $1500

    От вас требуется Хорошее знание: PHP5 (OOP), Mysql, JAVASCRIPT, AJAX, XML Хорошее знание: HTML, CSS Умение разбираться в чужом коде и продолжать чужие разработки. Опыт работы с php от 3-х лет Преимуществом будет следующие: -) знание текущих приёмов взломов сайтов с ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод бизнес-плана 48 000 знаков (Рус-Англ)

    $250

    Необходимо перевести бизнес-план с русского на английский. Тематика - IT (антивирусная тематика). Требования к переводчика: знание технического и экономического английского.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта антивирусной компании

    Необходимо разработать концепцию дизайна и сам дизайн сайта антивирусной компании ВирусБлокАда. Логотип уже существует, меняться не будет, разве что если будет интересный вариант предложен в процессе работы над дизайном сайта. В любом случае допустимо легкое ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн mp3-портала

    $350

    Необходимо сделать дизайн сайта, посвященного продаже mp3-контента. Основные составные части сайта: 1) Главная страница с новостями, рейтингами радиостанций и скачиваний на сайте, а также с примером(ами) поиска композиций, как во многих поисковиках. 2) Поиск музыки. Основная составляющая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    15 лет назад