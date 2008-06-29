Дизайн mp3-портала

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки520 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта, посвященного продаже mp3-контента.

Основные составные части сайта:

1) Главная страница с новостями, рейтингами радиостанций и скачиваний на сайте, а также с примером(ами) поиска композиций, как во многих поисковиках.

2) Поиск музыки. Основная составляющая проекта - поисковая система. Для некоторых композиций может отображаться принадлежность к альбому (с ссылкой на альбом) и принадлежность к исполнителю (ссылка на исполнителя) в каталоге. Но не для всех. Некоторые композиции могут находиться просто в сети, без привязки к каталогу.

3) Каталог музыки. Ну довольно банально - исполнители, альбомы, песни в альбомах.

4) Личная зона (возможно на всех страницах, возможно отдельно - виднее дизайнеру): регистрация, вход, вход без регистрации по КЛЮЧУ, пополнение счёта, просмотр истории скачиваний, составление плейлиста для прослушивания. (возможность добавления композиций в плейлист должна быть как в результатах поиска, так и около композиций в каталоге). Плеер (с маленьким плейлистом) должен быть всегда на виду.

Сайт нужен полностью с логотипом. Название есть, сообщается после утверждения исполнителя работы.

17 лет назад
Insider
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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