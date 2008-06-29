Дизайн блога WordPress с логотипом

Требуется создать логотип и подтянуть под него дизайн шаблона WordPress (можете взять любой существующий, но без кучи зашифрованных линков в футере).

Стиль: белый(основная колонка текста)/серый/синий/желтый/оранжевый. Тематика блога - зароботок в сети.

От вас потребуются 2 варианта верстки (или больше если это входит в стиль вашей работы).

Если вы хорошо верстаете, но не верстали под WordPress - вопрос решаемый.

Структурно шаблон должен быть похож/идентичен на johnchow.com

Указывайте цену и сроки выполнения.

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: предоплата производится только при условии предоставлении прототипа в виде цельного изображения.