Есть сайт http://chengem.com/ , как видите уголки на странице не такго цвета как траница, нужно чтобы они быи розовые,сделал бы сам так нету фотошопа, работы на 5 минут. сами уголки в приложение
Дизайн блога WordPress с логотипом
Требуется создать логотип и подтянуть под него дизайн шаблона WordPress (можете взять любой существующий, но без кучи зашифрованных линков в футере).
Стиль: белый(основная колонка текста)/серый/синий/желтый/оранжевый. Тематика блога - зароботок в сети.
От вас потребуются 2 варианта верстки (или больше если это входит в стиль вашей работы).
Если вы хорошо верстаете, но не верстали под WordPress - вопрос решаемый.
Структурно шаблон должен быть похож/идентичен на johnchow.com
Указывайте цену и сроки выполнения.
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ: предоплата производится только при условии предоставлении прототипа в виде цельного изображения.
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