Перерисовать дизайн

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Завершен30 заявок321 просмотр

Перерисовать дизайн

17 лет назад
eeleo
Алена 
44 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SIWELLYM
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Отлично справился с работой, с понимаением относится к клиенту , приятно работать, спасибо!
Заказчик,с которым приятно работать.Чётко составленное ТЗ. Результат продуктивной работы - проект сдан в кратчайшие сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SIWELLYM
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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