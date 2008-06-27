Дизайн сайта свадебного салона

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок422 просмотра

Дизайн сайта Свадебного салона.

Необходим дизайнер из Санкт-Петербурга. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Необходим дизайн в красном белом золотом тонах.

2-3 страницы (главная + 2 странички)

17 лет назад
mak13
Макс 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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