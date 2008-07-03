Разработка дизайна

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки531 просмотр

Вообще то нужно подобие логотипа и все это оформить в минималистическом дизайне для будущего сайта - визитки + сверстать и посадить на простую админку. Дизайн необходимо сделать к воскресенью, так как сдать сайт нужно в течение недели, потом я уеду. После утверждения дизайна - желательно пару вариантов. Будем работать по безопасной сделке или по предоплате. Все подробности дам в личку. Описать сложно.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

sitesfaction
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$250
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sitesfaction
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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