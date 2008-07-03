Разработка дизайна

Вообще то нужно подобие логотипа и все это оформить в минималистическом дизайне для будущего сайта - визитки + сверстать и посадить на простую админку. Дизайн необходимо сделать к воскресенью, так как сдать сайт нужно в течение недели, потом я уеду. После утверждения дизайна - желательно пару вариантов. Будем работать по безопасной сделке или по предоплате. Все подробности дам в личку. Описать сложно.