Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5. Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере. Не должно быть в шапке ...
Полный редизайн сайта знакомств.
Имеется рабочий сайт знакомств, требующий "освежения" дизайна и приведения его в современный вид. Более детально продумать внутренние страницы, их оформление и концептуальную связь с общим стилем сайта.
Для переработки:
- Шапка сайта
- Логотип
- Навигация по сайту
- Иконки
- Внутренние страницы со всеми элементами (окошки, формы, анкеты и т.д.)
- Логотип сайта
Все элементы сайта должны соответстовать общей концепции, что в данный момент несколько утеряно.
Верстка не требуется, но необходимо понимание исполняемой работы дизайнера, а также веоятные доработки некоторых элементов на этапе верстки и внедрения дизайна нами.
Требуется сохранить выбранную изначально цветовую гамму, а также некоторые элементы, чтобы не потерять устоявшегося фирменного стиля сайта.
Требование от исполнятеля: опыт создания легких, современных дизайнов сайтов соц сетей или аналогичных. Обязательно возможноть находиться на связи голосом, чтобы исключить недопонимание сути работы и обсуждения ТЗ.
Предпочтение отдается тем, кто сможет изначатльно предложить какие-либо идеи или наброски возможных вариантов, тоесть людям заинтересованыым и творческим, нежели тем, кто работает по принципу "а что вам еще сделать, скажите - сделаем?"
Фома оплаты - безнал через системы электронных расчетов по завершении или безопасная сделка.
Выбранный исполнитель
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