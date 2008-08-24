Полный редизайн сайта знакомств.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки568 просмотров

Имеется рабочий сайт знакомств, требующий "освежения" дизайна и приведения его в современный вид. Более детально продумать внутренние страницы, их оформление и концептуальную связь с общим стилем сайта.

Для переработки:

- Шапка сайта

- Логотип

- Навигация по сайту

- Иконки

- Внутренние страницы со всеми элементами (окошки, формы, анкеты и т.д.)

- Логотип сайта

Все элементы сайта должны соответстовать общей концепции, что в данный момент несколько утеряно.

Верстка не требуется, но необходимо понимание исполняемой работы дизайнера, а также веоятные доработки некоторых элементов на этапе верстки и внедрения дизайна нами.

Требуется сохранить выбранную изначально цветовую гамму, а также некоторые элементы, чтобы не потерять устоявшегося фирменного стиля сайта.

Требование от исполнятеля: опыт создания легких, современных дизайнов сайтов соц сетей или аналогичных. Обязательно возможноть находиться на связи голосом, чтобы исключить недопонимание сути работы и обсуждения ТЗ.

Предпочтение отдается тем, кто сможет изначатльно предложить какие-либо идеи или наброски возможных вариантов, тоесть людям заинтересованыым и творческим, нежели тем, кто работает по принципу "а что вам еще сделать, скажите - сделаем?"

Фома оплаты - безнал через системы электронных расчетов по завершении или безопасная сделка.

17 лет назад
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

crealabs
42 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$1500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Только плюс.

Заявки фрилансеров

crealabs
42 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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