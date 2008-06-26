Редизайн корпоративного сайта компании

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Закрыт48 заявок448 просмотров

Добрый день господа.

Необходимо провести редизайн корпоративного сайта компании с изменением его структуры. (после отбора предложений отправлю бриф).

Нас интересует:

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Выполнение подобных проектов (портфолио)

17 лет назад
pererva
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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