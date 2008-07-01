Переработка дизайна сайтов

Есть 2 дизайна, очень красивых.

Титульная + внутренняя страницы (psd).

Нужно сделать, чтобы внутренние страницы были похожи на страницы портального типа, взять часть с титульной страницы и вставить во внутрь (уменьшив).

Надо выделить место для баннеров вверху и внизу, и в других местах.

Реально дел на 2-4 дня.

Нужно несколько страниц:

1. Главная страница портала, обо все по чуть-чуть.

2. Страница организаций, список

3. Страница одной организации / новости / статьи

Бюджет 2000 рублей. Учтите, что все уже почти сделано. Дизайн есть, нужно только поправить согласно моих требований, которые я озвучу выбранному исполнителю.

Жду ваших предложений.