Сейчас необходимо провести незначительный редизайн, который может быть в изменении флешки, кнопок, замене элементов на шапке, в меню, замена шрифтов, и т.д. и т.п. ... тут ваши предложения ... но в целом у старых ...
Переработка дизайна сайтов
Есть 2 дизайна, очень красивых.
Титульная + внутренняя страницы (psd).
Нужно сделать, чтобы внутренние страницы были похожи на страницы портального типа, взять часть с титульной страницы и вставить во внутрь (уменьшив).
Надо выделить место для баннеров вверху и внизу, и в других местах.
Реально дел на 2-4 дня.
Нужно несколько страниц:
1. Главная страница портала, обо все по чуть-чуть.
2. Страница организаций, список
3. Страница одной организации / новости / статьи
Бюджет 2000 рублей. Учтите, что все уже почти сделано. Дизайн есть, нужно только поправить согласно моих требований, которые я озвучу выбранному исполнителю.
Жду ваших предложений.
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