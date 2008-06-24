Нужен шаблон (2 варианта) для почтовой рассылки

В Рунете есть такой сервис бесплатных рассылок Subscribe.ru.

Юридическая компания, представителем которой я являюсь, ведет информационную рассылку на Subscribe.ru. Для этой рассылки надо сделать 2 шаблона, на основе дизайна сайта нашей юридической компании.

Примеры шаблонов разных рассылок:

- http://subscribe.ru/archive/industry.com.megafonews/200806/05171623.html

- http://subscribe.ru/archive/realty.rbcrealtynews/200806/02122531.html/

Грубо говоря, шаблон состоит из "шапки" и "подвала", которые надо сделать (и прописать HTML-языком) на основе дизайна сайта. Структура рассылки есть.

Кто готов - пишите лучше на мыло [email protected] или в комментарии. Желательно (но не обязательно), чтобы был опыт подобной работы. Если есть что показать - присылайте ссылки или свои работы.

Детали сообщу дополнительно.