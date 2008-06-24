Дизайн для сайта *интернет журнала Root@UA*

Увожаемые фрилансеры!!!

Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA].

T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e.

ВНИМАНИЕ!!!!!!! ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ В ПРИВАТ И В АСЮ!!! Я выберу фрилансеров которые заинтересовали меня своим портфолио. Я НЕ РАСМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЛАНЫЕ В АСЮ!!!