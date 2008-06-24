Тематика сайта - блоги. Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие ...
Дизайн для сайта *интернет журнала Root@UA*
Увожаемые фрилансеры!!!
Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA].
T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e.
ВНИМАНИЕ!!!!!!! ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ В ПРИВАТ И В АСЮ!!! Я выберу фрилансеров которые заинтересовали меня своим портфолио. Я НЕ РАСМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЛАНЫЕ В АСЮ!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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