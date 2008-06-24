Дизайн для сайта *интернет журнала Root@UA*

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок234 просмотра

Увожаемые фрилансеры!!!

Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA].

T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e.

ВНИМАНИЕ!!!!!!! ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ В ПРИВАТ И В АСЮ!!! Я выберу фрилансеров которые заинтересовали меня своим портфолио. Я НЕ РАСМАТРИВАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЛАНЫЕ В АСЮ!!!

17 лет назад
m31
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ComfySite
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

ComfySite
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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