Необходимо разработать макет сайта для рекламной компании, несложный но все же приличный. Логотипа и т.п. нету. Основные направления деятельности: создание и продвижение сайтов, оптимизация, интернет-реклама. Оплата только по факту. Вся дополнительная информация - лично. ...
Логотип для 1match.ru
Логотип для www.1match.ru, в будущем простой сервис тотализатор на 1 матч вперёд, сейчас акцент на матчи UEFA-2008
Ключевые слова: 1 матч, главный матч, ставка, тотализатор, мобильный телефон, выигрыш
Цветовая гамма: см. http://www.1match.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется нарисовать две странички для сайта. Есть бриф на разработку макета + ТЗ.Закрыт17 лет назад
- $600
Требуется веб-дизайнер/верстальщик Задачи: — разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя) — разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе) Сейчас сайт ...Закрыт17 лет назад
Дорисовать шапку сайта (готово 99%). Творческое задание, Photoshop. Не срочно. Жду ваших цен. Просьба в аську не писать.Завершен17 лет назад
Дизайн гл страницыЗакрыт17 лет назад
- $50
Стучите в аську - 495 751 208, все обсудим. Все еще требуеться !!!!!!!Закрыт17 лет назад
Необходимо сделать дизайн флеш плеера. Просьба прислать резюме с линками работ, расценки и рейт оплаты труда в час. Материалы необходимо прислать на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com. После успешной реализации данного проекта возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется переделка дизайна Ucoz. Работа, на мой взгляд, не шибко сложная. Пример того, что хочу получить можно посмотреть здесь - http://i053.radikal.ru/0806/87/54794ce81794.jpg Пожалуйста, отписывайтесь здесь о цене. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Ув. фрилансеры!!! Нужен еще один дизайн! Сроки поджимают - надо утром! (часов 10-11 по москве!) Бюджет тоже небольшой! Подробности выбранным исполнителям! Критерий выбора - портфолио и чем дешевле тем ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Задача: Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD. Имеется: Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено. Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.Завершен17 лет назад