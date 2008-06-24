Добрый день, господа В нашей компании принято решение об обновлении сайта. Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой. ...
Дизайн сайта
Требуется нарисовать две странички для сайта. Есть бриф на разработку макета + ТЗ.
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