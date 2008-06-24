Дизайн сайта

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Закрыт15 заявок226 просмотров

Требуется нарисовать две странички для сайта. Есть бриф на разработку макета + ТЗ.

17 лет назад
Anna_Lebedeva
Анна 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад
3 дня

Заявки фрилансеров

WebKharkov
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад

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