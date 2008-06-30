Доработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок480 просмотров

Добрый день, господа

В нашей компании принято решение об обновлении сайта.

Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой.

Требуется на базе прикреплённого файла и общения с нашим директором по продажам нарисовать/скорректировать макеты страниц будущего сайта:

- в процессе работы приветствуется обоснованная критика и предложения.

- в процессе работы не приветствуется критиканство и "продвинутый креатив"

- новый сайт будет создаваться на Битриксе (как ограничитель фантазии)

- оформление по договору

- оплата по результату

- форма оплаты обсуждается. предпочтение "безнал"

- количество макетов 5 шт.: главная, контакты, каталог продукции, описание товара и аксессуары, новинки/акции/распродажа.

Конкурентоспособная стоимость работ, определяется перед заключением договора.

Предпочтение специалистам с "хорошим рейтингом".

Спасибо

С уважением, Дильдин М.В.

17 лет назад
dildin
Максим 
53 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Dolli
Алена 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
21 отзыв(-2)
17 лет назад
$150
7 дней
Человек произвёл впечатление грамотного специалиста. Увы, сотрудничество не состоялось из-за наших сложностей по организационной части. Рекомендую. С уважением, Дильдин М.В.
В ходе переговоров проект оказался немного сложнее моих возможностей, поэтому сотрудничество не состоялось. Но считаю Максима Викторовича адекватным и компетентным заказчиком. Компания большая, работы много. Надеюсь в будущем найдется что-то и для меня) С уважением, Овчаренко Елена.

Заявки фрилансеров

Dolli
Алена 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
21 отзыв(-2)
17 лет назад

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