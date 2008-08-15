Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок565 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта интернет-магазина, клуб подводной охоты и дайвинга.

Сфера бизнеса: Розничная торговля и прокат снаряжения, товаров для подводной охоты и дайвинга

Cайт должен быть сделан с юмором, легко восприниматься;

Предпочтительные цвета: насыщенный синий цвет, вода;

Стиль: строгий, мужской, необычный.

Эскизы дизайна - в аттаче.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$100
4 дня
Игорь прекрасно выполнил заказ, учел все пожелания и был внимателен ко всем пожеланиям и исправлениям. Работает четко, профессионально. Сотрудничаем дальше.
Очень и очень. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Mokele
66 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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