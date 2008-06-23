Портал по тематике – двери, планируются в основном межкомнатные, но это пока, возможно не стоит сильный упор делать именно на это, если вдруг в дальнейшем будут корректировки, но двери однозначно. Бюджет обсуждаем, если вы нам ...
Дизайн сайта для Lineage 2
Дизайн наподобие http://shock-world.com/ или своя инициатива. Будут рассматриваться все варианты, даже самые "дерзкие". На главной странице должны быть зарезервированы места под статистику. О всех предложениях писать только в аську 635529. Лучше всего писать с уже готовыми набросками и желательно иметь портфолио.
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