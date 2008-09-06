Сделать игровой сайт (дизайн+вёрстка)

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка193 просмотра

Создание сайта, под игровой проект.

Приватный проект для sima1970 (Сделать игровой сайт)

исполнитель есть. Просьба не писать в приват, аську и на почту. Я не отвечу.

17 лет назад
sin13
51 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
17 лет назад
$750
14 дней
Работа выполнена в срок, я очень доволен. Спасибо огромное
Несмотря на то, что были сложности и некоторые трудные моменты, Сергей очень тактично и корректно вел себя. В результате, то что вышло, мне очень нравиться. Приятно, когда понимают, что ты стараешься и хочешь получить качественный продукт. Спасибо! Ждем новых проектов!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
17 лет назад

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