Сделать игровой сайт (дизайн+вёрстка)

Несмотря на то, что были сложности и некоторые трудные моменты, Сергей очень тактично и корректно вел себя. В результате, то что вышло, мне очень нравиться. Приятно, когда понимают, что ты стараешься и хочешь получить качественный продукт. Спасибо! Ждем новых проектов!