Дизайн для сайта - деревянное строительство

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Завершен64 заявки622 просмотра

Задача:

Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD.

Имеется:

Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено.

Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.

17 лет назад
hiduc
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

tat_fom
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$250
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, помог разобраться с денежными переводами и удаленной работой (я на подобных сайтах впервые). Адекватно и понятно поставил задачу. Оплата произведена вовремя. Работать приятно.

Заявки фрилансеров

tat_fom
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

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