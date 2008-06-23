Добрый день, господа В нашей компании принято решение об обновлении сайта. Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой. ...
Еще один дизайн!
Ув. фрилансеры!!!
Нужен еще один дизайн!
Сроки поджимают - надо утром! (часов 10-11 по москве!)
Бюджет тоже небольшой!
Подробности выбранным исполнителям!
Критерий выбора - портфолио и чем дешевле тем лучше!
Без предоплаты (оплата после того как увижу JPG)
Заявки фрилансеров
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