Еще один дизайн!

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок399 просмотров

Ув. фрилансеры!!!

Нужен еще один дизайн!

Сроки поджимают - надо утром! (часов 10-11 по москве!)

Бюджет тоже небольшой!

Подробности выбранным исполнителям!

Критерий выбора - портфолио и чем дешевле тем лучше!

Без предоплаты (оплата после того как увижу JPG)

17 лет назад
go-jober
Jober Go 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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