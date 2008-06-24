Логотип, дизайн и верстка

Требуется веб-дизайнер/верстальщик

Задачи:

— разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя)

— разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе)

Сейчас сайт работает на тестовом шаблоне. Его можно будет взять за основу в плане расположения информации либо предложить свое - главное, чтобы присутствовали те же функциональные элементы.

Тематика: региональный сайт по трудоустройству (вакансии, резюме и т.д.). В качестве ориентира для дизайна есть примеры сайтов, на которые должно быть похоже.

Ссылка на портфолио и указание примерной стоимости работ обязательны.