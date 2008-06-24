Логотип, дизайн и верстка

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт75 заявок733 просмотра

Требуется веб-дизайнер/верстальщик

Задачи:

— разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя)

— разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе)

Сейчас сайт работает на тестовом шаблоне. Его можно будет взять за основу в плане расположения информации либо предложить свое - главное, чтобы присутствовали те же функциональные элементы.

Тематика: региональный сайт по трудоустройству (вакансии, резюме и т.д.). В качестве ориентира для дизайна есть примеры сайтов, на которые должно быть похоже.

Ссылка на портфолио и указание примерной стоимости работ обязательны.

CSSHTML
17 лет назад
bunyan
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

asuhanov
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$600

Заявки фрилансеров

asuhanov
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта

    Добрый день, господа В нашей компании принято решение об обновлении сайта. Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн флеш плеера

    Необходимо сделать дизайн флеш плеера. Просьба прислать резюме с линками работ, расценки и рейт оплаты труда в час. Материалы необходимо прислать на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com. После успешной реализации данного проекта возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе, ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется переделка дизайна под Ucoz

    $50

    Требуется переделка дизайна Ucoz. Работа, на мой взгляд, не шибко сложная. Пример того, что хочу получить можно посмотреть здесь - http://i053.radikal.ru/0806/87/54794ce81794.jpg Пожалуйста, отписывайтесь здесь о цене. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Еще один дизайн!

    $150

    Ув. фрилансеры!!! Нужен еще один дизайн! Сроки поджимают - надо утром! (часов 10-11 по москве!) Бюджет тоже небольшой! Подробности выбранным исполнителям! Критерий выбора - портфолио и чем дешевле тем ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта - деревянное строительство

    Задача: Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD. Имеется: Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено. Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $150

    Необходимо сделать дизайн сайта интернет-магазина, клуб подводной охоты и дайвинга. Сфера бизнеса: Розничная торговля и прокат снаряжения, товаров для подводной охоты и дайвинга Cайт должен быть сделан с юмором, легко ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать дизайн

    Нужно доработать дизайн! Качественно и красиво! В таком стиле! Только более качественно! Срок: завтра обед нужен эскиз ! о цене тоже договоримся!! Утверждаем дизайн и сразу же оплата!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад