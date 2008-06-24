Добрый день, господа В нашей компании принято решение об обновлении сайта. Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой. ...
Логотип, дизайн и верстка
Требуется веб-дизайнер/верстальщик
Задачи:
— разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя)
— разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе)
Сейчас сайт работает на тестовом шаблоне. Его можно будет взять за основу в плане расположения информации либо предложить свое - главное, чтобы присутствовали те же функциональные элементы.
Тематика: региональный сайт по трудоустройству (вакансии, резюме и т.д.). В качестве ориентира для дизайна есть примеры сайтов, на которые должно быть похоже.
Ссылка на портфолио и указание примерной стоимости работ обязательны.
Выбранный исполнитель
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