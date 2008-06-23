Требуется переделка дизайна под Ucoz

Требуется переделка дизайна Ucoz.

Работа, на мой взгляд, не шибко сложная. Пример того, что хочу получить можно посмотреть здесь -

http://i053.radikal.ru/0806/87/54794ce81794.jpg

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