Дизайн флеш плеера

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Закрыт5 заявок218 просмотров

Необходимо сделать дизайн флеш плеера. Просьба прислать резюме с линками работ, расценки и рейт оплаты труда в час. Материалы необходимо прислать на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com. После успешной реализации данного проекта возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе, так как новые проекты к нам поступают постоянно.

17 лет назад
irenebart
63 года
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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