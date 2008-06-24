Макет сайта для рекламной компании. Срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок321 просмотр

Необходимо разработать макет сайта для рекламной компании, несложный но все же приличный.

Логотипа и т.п. нету. Основные направления деятельности: создание и продвижение сайтов, оптимизация, интернет-реклама. Оплата только по факту. Вся дополнительная информация - лично.

Срок: 2 дня.

По вмсем вопросам в ICQ.

17 лет назад
Mita
38 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта

    Добрый день, господа В нашей компании принято решение об обновлении сайта. Для формирования полноценного ТЗ, нам необходимы услуги фрилансера, потому что свой штатный дизайнер занят другой работой. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется нарисовать две странички для сайта. Есть бриф на разработку макета + ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Логотип, дизайн и верстка

    $600

    Требуется веб-дизайнер/верстальщик Задачи: — разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя) — разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе) Сейчас сайт ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн флеш плеера

    Необходимо сделать дизайн флеш плеера. Просьба прислать резюме с линками работ, расценки и рейт оплаты труда в час. Материалы необходимо прислать на емайл: jobs2006(at)bartsoft.com. После успешной реализации данного проекта возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе, ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется переделка дизайна под Ucoz

    $50

    Требуется переделка дизайна Ucoz. Работа, на мой взгляд, не шибко сложная. Пример того, что хочу получить можно посмотреть здесь - http://i053.radikal.ru/0806/87/54794ce81794.jpg Пожалуйста, отписывайтесь здесь о цене. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Еще один дизайн!

    $150

    Ув. фрилансеры!!! Нужен еще один дизайн! Сроки поджимают - надо утром! (часов 10-11 по москве!) Бюджет тоже небольшой! Подробности выбранным исполнителям! Критерий выбора - портфолио и чем дешевле тем ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта - деревянное строительство

    Задача: Сделать дизайн сайта, по готовому ТЗ. На выходе PSD. Имеется: Материалы, идея, схематичное изображение того, как и что должно быть расположено. Заинтересованным вышлем ТЗ в графическом виде.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад