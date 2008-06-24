Требуется переделка дизайна Ucoz. Работа, на мой взгляд, не шибко сложная. Пример того, что хочу получить можно посмотреть здесь - http://i053.radikal.ru/0806/87/54794ce81794.jpg Пожалуйста, отписывайтесь здесь о цене. ...