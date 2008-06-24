Не обходимо сделать дизайн к сайту. ТЗ вышлю по запросу
Дизайн для сайта
Тематика сайта - блоги.
Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие flash-элементы или эффекты.
От вас обязательно - портфолио, цена, сроки.
Заявки фрилансеров
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