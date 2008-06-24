Дизайн для сайта

Тематика сайта - блоги.

Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие flash-элементы или эффекты.

От вас обязательно - портфолио, цена, сроки.