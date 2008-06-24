Необходима помощь в доработке сайтов. Один на Джумле и 2 магазина на шоп скрипт. Все подробности в личной переписке. Связь сюда или в аське.
Доработка сайта и форума
На форуме http://www.my-fishing.ru/forum/index.php хотелось бы добавить,в самом верху,колонку (высотой см.5-ть и во всю ширину) в которую вставить эмблему сайта а остальное,свободное место под объявления
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
Увожаемые фрилансеры!!! Необходимо срочно в чечении 2х - 3х дней разроботать дизайн для интернет журнала [Root@UA]. T3 вышлю выбраному исполнителю. Оставляйте ссылки на портфолио. Предпологаемый Бюджет 200 y.e. ...Закрыт17 лет назад
Тематика сайта - блоги. Нужен простой, нетяжелый, но в то же время нешаблонный и достойный дизайн - шапка, оформление центр. поля с контентом, дизайн левых и правых блоков, футер. (сайт на CMS), возможны легкие ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Не обходимо сделать дизайн к сайту. ТЗ вышлю по запросуДизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад
Логотип для www.1match.ru, в будущем простой сервис тотализатор на 1 матч вперёд, сейчас акцент на матчи UEFA-2008 Ключевые слова: 1 матч, главный матч, ставка, тотализатор, мобильный телефон, выигрыш Цветовая гамма: см. http://www.1match.ruДизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо разработать макет сайта для рекламной компании, несложный но все же приличный. Логотипа и т.п. нету. Основные направления деятельности: создание и продвижение сайтов, оптимизация, интернет-реклама. Оплата только по факту. Вся дополнительная информация - лично. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется нарисовать две странички для сайта. Есть бриф на разработку макета + ТЗ.Закрыт17 лет назад
- $600
Требуется веб-дизайнер/верстальщик Задачи: — разработка логотипа для сайта (под название = доменное имя) — разработка дизайна сайта и верстка некоторых страниц (html/css-шаблоны на выходе) Сейчас сайт ...Закрыт17 лет назад
Дорисовать шапку сайта (готово 99%). Творческое задание, Photoshop. Не срочно. Жду ваших цен. Просьба в аську не писать.Завершен17 лет назад
Дизайн гл страницыЗакрыт17 лет назад