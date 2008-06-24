Доработка сайта и форума

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок164 просмотра

На форуме http://www.my-fishing.ru/forum/index.php хотелось бы добавить,в самом верху,колонку (высотой см.5-ть и во всю ширину) в которую вставить эмблему сайта а остальное,свободное место под объявления

17 лет назад
L-D
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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