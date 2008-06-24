Требуется маленькая доработка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка121 просмотр

Необходима помощь в доработке сайтов.

Один на Джумле и 2 магазина на шоп скрипт.

Все подробности в личной переписке.

Связь сюда или в аське.

Joomla
17 лет назад
kydesnik07
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Rahus
Рачо 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$15
Договорились, отослал тз по почте, сказал что начнёт на следующий день. Оплату попросил вперёд, убеждал в том что он честный, но я отправил с протекцией( хорошо что я это сделал). Утром следующего дня не начал, потом сказал что не пускает на фтп. Далее снова пообещал начать и пропал. В данный момент не появляется в аське. Я сделал предупреждение, ответа не последовало, следовательно игнориует. Сумма хоть и не большая, но очень не приятно когда такой подход к людям.

Заявки фрилансеров

Rahus
Рачо 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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