Требуется маленькая доработка

Договорились, отослал тз по почте, сказал что начнёт на следующий день. Оплату попросил вперёд, убеждал в том что он честный, но я отправил с протекцией( хорошо что я это сделал). Утром следующего дня не начал, потом сказал что не пускает на фтп. Далее снова пообещал начать и пропал. В данный момент не появляется в аське. Я сделал предупреждение, ответа не последовало, следовательно игнориует. Сумма хоть и не большая, но очень не приятно когда такой подход к людям.