Создание дизайна сайта с элементами flash

Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация в шапке).

Для дизайна будет предоставлена четко проработанная структура, а также элементы фирменного стиля.

При сдаче работы будут требоваться исходники флеш (для возможности их дальнейшего развития).

Желательно местонахождения фрилансера в Киеве или в крайнем случае в Украине.

Срок исполнения работы 1-1,5 недели

при подаче предложения обязательно указывать срок и цену.