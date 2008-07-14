Нужно три разных дизайна со структурой меню аналогичной http://www.metallocenter.ru/_metalprokat/armatura_bt.htm сайт metallocenter.ru нравиться, только не нравятся баннеры "получи дисконт карту, отзывы наш партн., благ. что посетили сайт и т.п.", т.е. надо сделать простой информационный ...
Создание дизайна сайта с элементами flash
Требуется создать профессиональный дизайн сайта. Сайт будет ставится на ЦМС. Также в дизайне должны присутствовать несколько крупных флеш элементов (карта Украины с областями, при наведении на которые курсора они будут приближаться, а также легкая флеш-анимация в шапке).
Для дизайна будет предоставлена четко проработанная структура, а также элементы фирменного стиля.
При сдаче работы будут требоваться исходники флеш (для возможности их дальнейшего развития).
Желательно местонахождения фрилансера в Киеве или в крайнем случае в Украине.
Срок исполнения работы 1-1,5 недели
при подаче предложения обязательно указывать срок и цену.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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