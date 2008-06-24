Требуется дизайн сайта

Нужно три разных дизайна со структурой меню аналогичной http://www.metallocenter.ru/_metalprokat/armatura_bt.htm

сайт metallocenter.ru нравиться, только не нравятся баннеры "получи дисконт карту, отзывы наш партн., благ. что посетили сайт и т.п.", т.е. надо сделать простой информационный сайт.

логотип компании 35a.ru/logotip.jpg

Нужны короткие сроки по дизайну, конец этой недели.

выслушаю предложения по цене и главное критично это сроки! (желательно 2 дня)